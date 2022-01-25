محافظ أسوان يوجه بدراسة مطالب أهالى قرية المنصورية والعمل على تلبيتها

جدة - نرمين السيد - استكمل أشرف عطية، محافظ أسوان، لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل حيث استمع لشكاوى ومطالب حوالى 40 مواطنا ومواطنة معظمهم من الحالات المتضررة من تداعيات السيول، وخاصة الذين تعرضت منازلهم وممتلكاتهم لأضرار متنوعة بجانب بعض الحالات الإنسانية والمرضية.





واستمع المحافظ وفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، إلى المطالب الجماهيرية العامة، والمتعلقة بأهالى جزيرة المنصورية والخاصة باستكمال مشروع مساكن المنصورية الجديدة بالظهير الصحراوى على مساحة 553 فدانا، وأيضاً الحاجة إلى تفعيل مبادرة "مشروعك" لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب القرية.

وخلال اللقاء الجماهيرى أعطى المحافظ توجيهاته بعقد اجتماع بحضور الجهات المختصة لدراسة مطالب أهالى قرية المنصورية بمركز دراو والعمل على تلبيتها فى إطار القواعد والضوابط التى صدرت من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مكلفاً شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيجاد حلول عاجلة لخفض منسوب المياه الجوفية بمناطق السيل الريفى وخور عواضة شرق المدينة، والتى تتعرض مساكنها لارتفاع منسوب المياه مما يسبب أضرارا للمقيمين فيها وذلك من خلال تفعيل تركيب غواطس فى هذا الصدد لحين تنفيذ الحلول الجذرية التى أقرتها أكاديمية البحث العلمى على مستوى مدينة أسوان بالكامل.

وشهد لقاء المواطنين موافقة محافظ أسوان على العديد من طلبات التعويضات لمتضررى السيول سواء بإعادة إنشاء عدد من المنازل، وأيضًا ترميمها وصيانتها وتركيب الأسقف لها، بجانب توفير سكن بديل لبعض الحالات بمساكن حى السلام، علاوة على تسليم الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية للمتضررين من تلف ممتلكاتهم والذين تم حصرهم بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى، كما استجاب لبعض الحالات الإنسانية والمرضية سواء بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات جراحية ضرورية، وصرف أدوية مجانية أو تسهيل الإجراءات الخاصة بصرف معاشات المعاقين وتكافل وكرامة والتضامن الاجتماعى، وأيضاً تخصيص محلات بالسويقات الجديدة أو قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص كمصدر دخل ثابت، علاوة على صرف إعانات مالية وعينية وغذائية عاجلة لعدد آخر من الحالات لإعانتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وعقب انتهاء اللقاء الجماهيرى قام المحافظ بتسليم الطفل محمد عبدالمحسن 13 سنة ، والذى يعانى من شلل نصفى كرسى متحرك ضمن مبادرة "الناس لبعضهم"، مع تلبية المتطلبات المعيشية لأسرته من أجل توفير حياة كريمة لهم.