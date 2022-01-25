الفريق أسامة ربيع: قناة السويس ستصبح ”خضراء” بالكامل فى 2030

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس لا تزال تستمر بالسياسة التسويقية المتخذة خلال فترة كورونا، وأضافت حزمة حوافز إضافية لدعم القناة والاقتصاد في الفترة المقبلة، لذلك تستمر قناة السويس في تقديم التخفيضات والتيسيرات للسفن العابرة بالقناة.
أضاف رييع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن قناة السويس تسعى إلى التحول للطاقة النظيفة تماشيا مع سياسة الدولة المصرية، وستصبح قناة السويس "قناة خضراء" بالكامل في عام 2030.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن تخفيضات قناة السويس كبيرة جدا، وتصل إلى 20% و25% في إطار السياسة التسويقية الجديدة التي تنتهجها قناة السويس خلال فترة كورونا، متابعا: "هناك اهتمام بحل مشاكل النقل البحري وتحدثنا مع العديد من الجهات لمناقشة هذا الملف، كما ناقشنا كيفية حل مشاكل النقل البحري خلال المؤتمر الدولي الذي نظمناه بمعرض إكسبو دبي".
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