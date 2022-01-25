/675104/النائبة-آية-مدني-تهنئ-الرئيس-السيسي-و-وزير-الداخلية-بعيد-الشرطة

قدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد توفيق، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى 70 لعيد الشرطة المصرية.

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وقالت مدني في تصريحات صحفية: "أتقدم بالتهنئة لرجال مصر البواسل بداية من وزير الداخلية وقيادات الوزارة وصولاً إلى الضباط وضباط الصف، والجنود، وكل فرد بجهاز الشرطة المصرية، الذين يحمون الجبهة الداخلية لمصر ويعتبرون رمانة الميزان لحفظ أمن وسلامة البلاد".

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن 25 يناير ذكرى عطره تذكرنا بالبطولات التى خلدها أفراد الشرطة بأرواحهم فى هذا اليوم ضد المستعمر فداءًا للوطن، مؤكده أن أفراد الشرطة مازالوا صامدين في جبهتهم يدافعون بكل بسالة عن أمن مصر ضد كل أعمال الإرهاب والتطرف والتخريب والبلطجة، حتى تنعم مصر بالسلام.

النائبة آية مدني تهنئ الرئيس السيسي و وزير الداخلية بعيد الشرطة

تجدر الإشارة إلي إنه وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

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‏ ‏وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".