2000 مشجع في مباريات كرة السلة بـ كأس العالم للأندية

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أعلن محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير بطولة كأس العالم للأندية عن التوصل لاتفاق بشأن حضور الجماهير لمباريات البطولة التي تستضيفها مصر في فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المهندس محمد عبد المطلب إن اللواء يحيى زكريا رئيس لجنة الأمن والنظام في البطولة عقد عددا من الاجتماعات مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه تم التوصل لاتفاق بحضور 2000 مشجع لفعاليات البطولة.

وأضاف مدير البطولة في تصريحاته أن من ضمن الاتفاق بعد الاجتماعات التي عقدت مؤخًرا أنه يشترط الحصول على لقاح فيروس كورونا من أجل حضور المباريات، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التذاكر لاحقًا.

مصر تستضيف البطولة

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية BAL.

منافس الزمالك في البطولة

وأوقعت القرعة نادي الزمالك أمام بورجوس الأسباني ممثل أوروبا في مباريات الدور نصف النهائي. يذكر أن فريق بورجوس الإسباني هو حامل لقب كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

و ستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل. الجدير بالذكر أن كان فريق سلة الزمالك توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.

قرعة كأس العالم للأندية

حضر فعاليات القرعة مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، وهشام الحريري نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة السلة ورئيس المنطقة الخامسة الإفريقية، وباتريك كومنينوس ممثل الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا"، وممثلي الفرق المشاركة بالبطولة، والكابتن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق و الذى قام بسحب القرعة.