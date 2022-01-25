«غرامة 100 جنية» مرتضى منصور يهدد اعضاء الزمالك.. تفاصيل

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، توقيع غرامات على اعضاء الجمعية العمومية الذين يمنتعوا عن التصويت في الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بالإجماع، عن توقيع غرامة قيمتها ألف جنية على كل عضو يمتنع عن التصويت في الانتخابات القادمة بنادي الزمالك، التي سوف تقام الشهر القادم.

ويتم اخطار الاعضاء بالقرار عند حضورهم لاستلام الكارنيهات الجديدة، بجانب أرسال رسالة نصية لكل عضو على أرقامهم الشخصية تفيد بذلك القرار.

خاص.. كارتيرون سيتقدم ببيان للاعتراض على قرارات مرتضى منصور

سيتقدم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، على قرار مرتضى منصور بخصم نصف شهر من راتبه.

وكان خرج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدة قرارات بعد خسارة الفريق من غزل المحلة بثلاثية، وهي خصم 250 ألف جنية من كل لاعب وعرض 2 لاعبين للبيع، بجانب خصم نصف شهر من راتب كارتيرون.

واعتراض كارتيرون على أنها بطولة ودية وليست رسمية، وأنها غير مدونه في عقده أو مطالب للفوز بها، كما ينص عقد المدرب الفرنسي مع القلعة البيضاء.

إدارة الزمالك تضع ثنائي الفريق تحت فترة التقييم لنهاية الموسم

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

إدارة الزمالك تضع ثنائي الفريق تحت فترة التقييم لنهاية الموسم

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".