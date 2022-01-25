/675114/مختار-مختار-ينصح-كارلوس-كيروش-بمشاركة-رمضان-صبحي-في-لقاء-كوت-ديفوار-بكأس-أمم-أفريقيا

أكد مختار مختار، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار تدعو للقلق لأنه يركز جيدا في مواجهة مصر المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "مثل هذه التصريحات تبين أن المدرب يدرس منتخب مصر جيدا ويريد الفوز ولن تكون المباراة سهلة إطلاقا، ومنتخب مصر جيد للغاية، ومالتسوى سيكون مختلف من جانب اللاعبين في دور الـ 16 ولن يتكرر ما حدث سابقا".

وزاد "أيام الجوهري كنا بنلعب بشكل غير جيد في البدايات ثم يتم لعب المباريات بشكل ممتاز والمباراة ستكون صعبة على الطرفين يوقدموا مستويات جيدة، ومنتخب مصر يستطيع تحقيق الفوز خلال المواجهة".

وواصل "التشكيل الأنسب للمباراة هم: محمد الشناوي، الونش، حجازي، فتوح، عمر كمال، النني، السولية، صلاح، مصطفى محمد، رمضان صبحي، حمدي فتحي".

وتابع "رمضان صبحي لاعب جيد للغاية وأتمنى مشاركتة أساسيا خلال المباراة، ولابد من تواجد حمدي فتحي، والسولية يستطيع تقديم مباراة قوية هجومية، ولو حافظنا على وسط الملعب هنكسب المباراة".

واختتم "أتمنى تواجد أحمد فتوح في المباراة وأيضا محمود الونش العائد من الإصابة ويكون في الحالة القوية، والأساس في هذه المباراة الدفاع بشكل جيد، وهنلاعب فريق كويس، وأتمنى مشاركة محمد شريف في الشوط الثاني".

كارلوس كيروش: علينا كتابة التاريخ خلال مواجهة كوت ديفوار.. والمواجهات الماضية لن تخدم منتخب مصر

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".

محمد صلاح

وواصل "أعرف أن تاريخ المواجهات يأتي في صالحنا ولكنها غير هامة في المواجهة المقبلة، والصحافة تهتم بها وكل لاعب ومدرب لديه أهمية كبرى خلال هذه المواجهة".

واختتم "لابد أن نكتب التاريخ والجميع لديه تركيز كبير خلال هذه المواجهة للفوز بها ونريد تقديم أفضل أداء ممكن ونحصل على كرة قدم جيدة، وكل مباراة المستوى يتحسن فلا يوجد أي قلق".

ووجه كارلوس كيروش التعازي لضحايا مباراة أمس بسبب مباراة الكاميرون وجزر القمر، وقال نيابة عن الفريق المصري أتقدم بالتعازي وقولبنا مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".