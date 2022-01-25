/675115/أميرة-صابر-وجود-60-عضو-برلماني-تحت-سن-35-بالبرلمان-من-مكتسبات-ثورة-25-يناير

قالت النائبة اميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، ان ما كان قبل ثورة 25 يناير كان يوجد طموحات للتغيير وجاءت ثورة 25 يناير من اجل ان يعبر الشباب عن أرائهم، موضحة الاختلاف الكبير بين الفترة الذي سبقت الثورة وما بعدها.

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جاء ذلك خلال لقائها على برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة اليوم، موضحة اننا الان نشهد وجود 60 عضو برلماني تحت سن 35، وهو أمر هام يعد من مكتسبات ثورة يناير .

ونوهت صابر أن ثورة يناير شارك بها كل اطياف الشعب، ولكن الشباب كان محرك اساسي لثورة 25 يناير، موضحة انه كان يوجد طموحات كبيرة.

ولفتت انه بعد 11 سنة على ثورة يناير من الاحداث نستطيع ان نقول من الثصورة التي نراها أنه تم تحقيق الاهداف بشان توفير عيش حرية عدالة اجتماعية.

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.