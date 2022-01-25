/675116/محمد-فريد-الوضع-كان-سيء-قبل-2011-على-كافة-الأصعدة-دلوقتي-عارفين-مصر-رايحة-فين

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الوضع كان قبل ثورة 25 يناير سيء على كافة الأصعدة، حيث عدم التمثيل الجيد للشباب داخل البرلمان إضافة إلى تهميشهم بشأن المشاركة العامة في الحياة على عكس ما نراه الان خلال الوقت الحالي.

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جاء ذلك خلال لقائه على برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة اليوم، موضحا الانفتاح الذي شهده المجتمع خلال هذه الاونة، والبداية في السير على المسار الصحيح، حيث انخفاض نسبة البطالة والتي كانت مرتفعة بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير.

محمد فريد: الوضع كان سيء قبل 2011 على كافة الأصعدة.. دلوقتي عارفين مصر رايحة فين

ونوه النائب محمد فريد عضو تنسيقية الشباب، أنه الان بعد مرور 11 عام على ثورة يناير اصبح لدينا القدرة على تنظيم الاستحقاقات الدستورية، لانه في الماضي لم يكن المواطن قادر على استخدام حقه في التصويت، اما الان نتعامل معها كأنها شيء عادي وأمور مسلم بها.

ونوه ان الشباب الأن أصبح ناضج ومدرك لما يقوم به، متابعا" احنا ماشيين كويس دلوقتي عكس ما قبل 2011 ، حيث المسار الصحيح .. دلوقتي عارفين مصر رايحة فين".

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد