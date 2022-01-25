/675118/برلماني-عيد-الشرطة-المصرية-الـ70-شهادة-بما-تحقق-من-إنجازات-هامة-على-الصعيد-الأمني-في-مختلف-المجالات

قائلا: إن الاحتفال به يأتي في ظل ظروف شديدة الحساسية، حيث المنطقة العربية، تموج بأجواء مضطربة وقلقة وفيها تغييرات عاصفة باستمرار، سواء في دول الجوار أو باقي الدول العربية، وهو ما يؤكد مجددًا وللجميع على أهمية تعزيز الأمن والحفاظ على قيم الاستقرار.

ونوه نشأت العمده، في بيان له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، من إن قدر مصر، أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات، وتتغير فيها التحالفات، وهو ما يعني الاهتمام التام بالوضع الأمني من ناحية، والعمل على استمرار التماسك وقوة الجبهة الداخلية من ناحية أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن ما تحقق في البلاد، على مدى السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي، من استقرار وأمن يؤكد أن مصر خطت بقوة للمستقبل، وانها عازمة على استمرار السير في هذا الطريق، والحفاظ على منجزاتها وريادتها.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية المصرية في تعاملاتها، بتعزيز قيم القانون والانتصار لضوابطه ومراعاة حقوق الانسان وتطوير أماكن الاحتجاز والسجون. فعيد الشرطة المصرية الـ70 شهادة بما تحقق من إنجازات هائلة، على الصعيد الأمني في مختلف المجالات. وشهادة بالآداء الوطني الرفيع لجهاز الأمن المصري.

تجدر الإشارة إلي إنه وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

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‏ ‏وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".