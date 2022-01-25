نقابة أطباء مصر توقع بروتوكول تعاون للتدريب مع هيئة المستشفيات التعليمية

وقع البروتوكول الدكتور حسين خيرى، أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، فى حضور من الهيئة الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد هيبة مدير مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة، ومن النقابة الدكتورة رانيا العيسوى وكيل النقابة والدكتور أيمن سالم أمين عام الأطباء والدكتور إبراهيم الزيات والدكتور خالد أمين أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء.
وأوضح الدكتور محمد فوزى السودة، أنه تم الاتفاق على أن يقوم المركز بتصميم وإطلاق البرامج التدريبية والدبلومات المهنية لمن يرغب فى التدريب من أعضاء نقابة الأطباء، وذلك تحت إشراف كوادر الهيئة العلميين بوحداتنا المختلفة، وطبقا لهذا البروتوكول تعد الهيئة هى جهة منوط بها تنفيذ البرامج التدريبية التى تقدم لأعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أن البروتوكول أول تعاون مع النقابة بشكل ممنهج ومؤسسى، متمنيا أن تصبح الهيئة الذراع التعليمية للنقابة والمساعدة فى رفع المستوى العلمى والإكلينيكى للأطباء والمهنة بشكل عام.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن التدريب والتعليم هو أهم أمر فى منظومة الأطباء وهذا ما تسعى النقابة إليه، مشيرا إلى فجوة كبيرة يجب سدها فى التعليم والتدريب فى مصر، وأضاف أن البروتوكول بين النقابة وبين هيئة المستشفيات التعليمية هى أولى الخطوات التى تصل إلى المأمول فى هذا الأمر، مؤكدا سعى النقابة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ فى أسرع وقت ممكن.
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