الموافقة على معاملة الأفارقة معاملة المصريين فى أسعار تذاكر المتاحف

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، فى اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء على معاملة الزائرين الأفارقة معاملة المصريين بالنسبة لأسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.





وقام الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى بداية الاجتماع بإحاطة المجلس بعدد من الموضوعات المتعلقة ببعض الافتتاحات الوشيكة لعدد من مشروعات الآثار مثل قصر محمد على بشبرا، ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع هيئة التراث الثقافى بكوريا الجنوبية بما يعمل على دعم التعاون المتبادل بين البلدين فى مجالى الآثار والمتاحف، وإثراء العمل الأثرى والترميم.

وخلال الاجتماع.. وافق مجلس الإدارة على عدة موضوعات من بينها معاملة زائرى جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية المفتوحة للزيارة، من الأفارقة معاملة الزائرين المصريين من حيث أسعار تذاكر الدخول، وذلك خلال عام 2022.

كما وافق المجلس على استمرار تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجرى البازرات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة 50% لشهرى فبراير ومارس 2022، وكذلك منح رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى سيتم افتتاح فعالياته غدا الأربعاء ويستمر حتى 7 فبراير المقبل تخفيضا بقيمة 50% على جميع إصدارات المجلس من كتب ونشرات، وذلك خلال طوال فترة المعرض.

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