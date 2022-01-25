عاجل- درجة الحرارة 3 تحت الصفر.. طقس ساعات الليل المقبلة (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - انخفضت درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية بشكل كبير، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.





وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالى : القاهرة 6

الإسكندرية 9

وادي النطرون 8

طنطا 7

شبين الكوم 7

دمنهور 7

بلطيم 8

مطروح 7

السلوم 8

سيوة 3

بورسعيد 7

دمياط 8

الزقازيق 7

المنصورة 7

الإسماعيلية 7

السويس 7

العريش 7

رفح 7

رأس سدر 7

نخل 1

نويبع 11

طابا 10

كاترين 3-

الطور 10

شرم الشيخ 12

الغردقة 12

مرسى علم 10

الفيوم 4

بني سويف 4

المنيا 3

أسيوط 3

سوهاج 4

قنا 5

الأقصر 6

أسوان 7

إدفو 7

أبوسمبل 8

الوادي الجديد 5

شلاتين 10

أبو رماد 10

حلايب 11

رأس حدربة 10

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