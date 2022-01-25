الأرصاد تحذر: طقس غدا يشهد تقلبات جوية سريعة وحادة.. وأمطار غزيرة على...



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار علي معظم أنحاء شمال البلاد، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية سريعة وحادة غدا، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد.

ويبدأ تساقط الأمطار على السلوم من الساعات الأولى ليوم الأربعاء وتتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله تكون الأمطار متوسطة الي غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد؛ ثم تصل الي الدلتا تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة وتمتد الي القاهرة اقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة تكون خفيفة الشدة .

كما تتساقط الثلوج علي مرتفعات كاترين وجبال البحر الاحمر، ويسود طقس شديد البرودة علي كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل 45 كم /س، كما ترتفع الامواج علي مسطح البحر المتوسط لتصل الي 5 أمتار.

وشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا بالحرارة وساد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

كما يشهد غدا، اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار، واضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 12 درجة والصغرى 06 درجة، والإسكندرية العظمى 13 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 12 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة .