منتخب المغرب يتعادل مع مالاوى 1-1 فى شوط مثير بأمم أفريقيا.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى 1-1 الشوط الأول من مواجهة منتخب المغرب أمام نظيره مالاوى، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندى، ضمن منافسات دور الـ 16 من ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

أحرز جابادينهو مهانجو هدف التقدم لصالح منتخب مالاوى عن طريق تسديدة صاروخية رائعة من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد سكنت شباك الحارس ياسين بونو فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

ونجح يوسف النصيرى في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق رأسية رائعة.

ويخوض منتخب المغرب مواجهة مالاوى بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ماسينا، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي

خط الوسط: سفيان امرابط، سليم أملاح، عمران لوزا

خط الهجوم: سفيان بوفال، أيوب الكعبي، يوسف النصيري

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق الفوز لتخطى عقبة ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية إلى دور الثمانية، ويتسلح بالتفوق التاريخي على منافسه، حيث تقابل المغرب 10 مرات ضد مالاوى، فاز الأسود فى 6 مباريات وتلقى خسارة وحيدة وحسم التعادل 3 مواجهات.

وتأهل المغرب متصدرا المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على غانا 1-0، وجزر القمر 2-0 والتعادل مع الجابون 2-2.

ويبحث الأسود عن اللقب القاري الثاني، بعدما حصد لقب كأس أمم أفريقيا الوحيد فى تاريخه فى نسخة 1976.

فيما صعد مالاوي لثمن النهائى في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام غينيا 0-1، وفوزه على زيمبابوي 2-1، وتعادله مع السنغال سلبياً.

وسيواجه الفائز من مواجهة المغرب مع مالاوى الفائز من مواجهة منتخب مصر مع كوت ديفوار.