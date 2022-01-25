/675096/عماد-الدين-أديب-أمريكا-لم-تعد-القوة-العظمى-الوحيدة-في-العالم-وتصريحات-بايدن-بها-ميوعة-سياسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القوة العظمى الوحيدة في العالمم كما كانت منوها إلى انه يوجد عملاق كبيبر قادم يسمى الصين حيث حيث أننا نشهد حالة من تشكل الرأي العام في العالم مرة اخرى.

دوت الخليج

ولفت الكاتب الصحفي عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي والمُذاع على قناة الحدث، أن روسيا اصبحت تعي ان امريكا اصبح يداها مرتعشه، وذلك بسبب ما فعله اوباما أثناء فترة توليه عندما قال ان الكيماوي في سوريا استخدامه خط احمر في سوريا، وعلى الرغم من ذلك تم استنخدامه بعد هذه التصريحات بـ 72 ساعة.

عماد اديب: روسيا تشعر ان الاتحاد السوفيتي القديم لم ينتهي

ولفت ان روسيا تشعر ان الاتحاد السوفيتي القديم لم ينتهي،منوها ان فلادمير بوتين الرئيس الروسي من اعظم من يلعب لعبة الابتزاز والقوة في السياسة، مضيفا ان جو بايدن ارتكب ارتكب خطا عظيما منذ 5 ايام، عندما قال اذا تدخلت روسيا عسكريا في اوكرانيا فهذا لا يستدعي ان نحشد قواتنا، وهو ما دعا إلى ضرورة تصحيح هذه التصريحات من قبل معاونية.

عماد الدين اديب: تصريحات بايدن بها ميوعة سياسية

ونوه اديب ان كل السياسيات التي يقولها بايدن تعكس حالة من الميوعة السياسية، حيث يقول كلام لا يليق خروجه من دولة بحجم الولايات المتحدة الامريكمية.

وعبر اديب عن سعادته بوجود الوزير الجزائري في مصر، حيث العلاقات الممتدة التاريخية، موضحا أن القمة العربية في غاية الاهمية نظرا لارتبالك العالمموضحا:" محدش هيمسح الدمعة من خدنا غير كفنا ".