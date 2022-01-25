/675105/اسامة-ربيع-قناة-السويس-ستصبح-خضراء-بالكامل-في-2030

قال الفريق اسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ان قناة السويس تتماشى مع خطى الدولة المصرية، بشان التحول للاقتصاد الاخضر في كافة المجالات ، موضحا أن هيئة قناة السويس ستصبح بالكامل في 2030 خضراء بالكامل.

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ونوه ربيع خلال مداخلة هاتفية على برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة اليوم، غلى نجاح الهيئة في تطوير المحطات الكهربائية للطاقة المتجددة، حيث ان المرحلة الاولى كانت بحجم 10 كيلو وات، منوها إلى تنفيذ ما يقرب من 16 محطة كهربيائية، للاستفادة من الرياح والطاقة الشمسية، إضافة تغيير السيارات حتى يتم عملها بالغاز الطبيعي، وعمل تخفيضات للسفن التي تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البترول.

اسامة ربيع: قناة السويس ستصبح خضراء بالكامل في 2030

ونوه ربيع إلى تطلع قناة السويس، للوصول لشراكة كاملة مع إحدى الشركات العالمية مثل شركة سامسونج بهدف بهدف إنشاء ترسانة بحرية عالمية.

مشاكل النقل البحري

ولفت ربيع انه تم عمل مؤتمردولي في دبي،الاسبوع الماضي، للحديث عن مشاكل النقل البحري، وذلك بحضور عدد من الاشخاص الهامة من شركات دولية كبيرة ومستثمرين، وتم تناول ما قامت به قناة السويس وما تم اتخاذه في ظل ظروف كورونا، والاجراءات التي قامت بها لتعويم سفينة إيفر جيفن،.

وأوضح أنه تم وضع نقاط بشأن الاجتماع كل فترة من اجل توحيد الجهود،حيث أن الاجتماع سيتم عقده كل فترة في أي مكان حسب ما يتم تحديده.