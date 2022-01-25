/675117/فيديو-ويجز-يكشف-في-برنامج-Abtalks-الجمهور-حر-إنه-ميتقبلش-شخصيتي

تحدث مغنى الراب ويجز عن التغيرات التى تحدث أثناء خروجه للجمهور على خشبة المسرح بالحفلات التى يحيها، موضحًا أنه يحاول أن يكون على طبيعته فى الحفلات.

دوت الخليج

ويجز ضيف أنس بوخش ببرنامج Abtalks

وقال ويجز خلال برنامج Abtalks، الذي يقدمه الاعلامى أنس بوخش: "أنا لما بطلع على المسرح بحاول أكون على طبيعتى، غير إني كنت بحاول افصل شخصيتي الطبيعة مع الجمهور وأكون بشخصية التى تعجب الجمهور".

وأضاف ويجز خلال لقائه مع أنس بوخش: "فى بدايتي كنت بخلى شخصية أحمد منفصلة عن ويجز، ولكن رأيتها إنها صعبة، ودلوقتى بدي لنفسى فرصة إن الجمهور يتقبلنى على طبيعتى، ولو مش عايز يتقبلنى خلاص دى حرية انك متقبلش شخصيتي".

آخر حفلات ويجز

أحيا مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

أسعار تذاكر الحفل

الأمر الذي كان أكثر سبيلا لحضور حفل ويجز، هو أسعار تذاكر الحفل البسيطة، والمناسبة لجميع فئات الشعب المصري، والتي تراوحت بين 300 الأقل سعرا، إلى 500 جنيه مصري الأكثر سعرًا.

ويجز يلتقي بشبييه في حفل مدينة الرحاب

وفي لفته إنسانية جميلة، لمطرب الراب الشهير ويجز، التقى بشبييه المدعى "الحسيني إبراهيم"، الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة، واستضافته العديد من البرامج والمواقع الإخبارية، بعد ظهور بنفس استايل ويجز، وتقليده لبعض أغنياته الشهيرة، أكثرها "كيفي كدة".

مايان السيد أبرز الحاضرين لحفل ويجز

وشهد الحفل أيضا حضور النجمة الشابة والمتألقة، مايان السيد، في أول ظهور لها بعد عودتها من تركيا، وشاركت مايان السيد جمهورها بصور وفيديوهات من الحفل ظهرت فيها وهي ترقص وتردد أغنيات ويجز بحماس كبير ومنها أغنية "الغسالة" و"كيفي كده".

أغنيات قدمها ويجز في حفله بمدينة الرحاب

الجدير بالذكر، أنه قدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.