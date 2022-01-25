/675119/المغرب-تعود-بهدف-التعادل-في-الوقت-القاتل-بالشوط-الأول-أمام-مالاوي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بين المغرب ومالاوي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم المنتخب المالاوي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في اللقاء، في الدقيقة الثامنة من عمر المباارة، عن طريق جابادينو مانجو، من خلال تسديدة قوية في المرمى من بعد منتصف الملعب تسكن شباك المغرب بعد تقدم حارس المرمى في الملعب.

عاد يوسف النصيري بالهدف الأول والتعادل، في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال رأسية قوية لم يستطع حارس مالاوي السيطرة عليها وتسكن الشباك.

حاول المنتخب المغربي في أكثر من هجمة منظمة، ومرتدة، ان يسجل في المباارة، ولكن الحظ لم يوافيهم في التسجيل، وتألق مرمى مالاوي والدفاع، ووجود العرضة تنقذهم من هدفين مؤكدين في المباراة.

تشكيل المغرب لمواجهة مالاوي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

تشكيل مالاوي لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: تشارلز توم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس شامبيزي – لولينس شازيا – شيروا

خط الوسط: جون باندا – إدانا – ميسيام ماهون مادينجا

أحداث مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

وعاد منتخب المغرب بالتعادل في المباراة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، عن طريق سفيان بوفال، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس جيان نويل أمونومي من التعامل معها.