/675122/بعد-نقل-ساديو-مانى-للمستشفى-روح-رياضية-من-حارس-الرأس-الأخضر

حارس فوزينيا، حارس مرمى جزر القمر الأساسي في مباراة السنغال مع منتخب بلاده، على زيارة ساديو مانى في المستشفى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة، جاء تدخل قوي في الهواء، بين حارس الرأس الأخضر، والسنغالي ساديو مانى، ليسقط الطرفين ويتدخل الطاقم الطبي للمنتخبين.

سقوط ساديو مانى وحارس الرأس الأخضر، عقبه بطاقة حمراء، للأخير، بعد تدخل قوي منه على مانى، أمام منطقة الجزاء، ليخرج الحارس بالبطاقة الحمراء، ومتأثر بالصدمة.

خروج ساديو ماني ونقله للمستشفى

وخرج ساديو مانى في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة، بعد سقوطة في المباراة، بسبب ارتجاج تعرض له مانى، بعد التصادم مع فوزينيا.

وسجل ساديو مانى أول أهداف المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر المباراة، من خلال متابعة لضربة ركنية، يسكنها بأريحيا في أقصى الزاوية اليمني من المرمى.

نتيجة مباراة السنغال وجزر القمر

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب السنغالي بضغط كبير على الرأس الأخضر، وأضاع لاعبي الفريق أكثر من كرة أخطرها تسديدة من ساديو ماني أصطدمت بالعارضة، كانت ن الممكن أن تسكن الشباك.

وواصلت السنغال سيطرتها على اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف أول في مرمى الرأس الأخضر، ولكن تألق حارس الأخير وحافظ على نظافة مرماه ليخرج الشوط الأول باتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني أعطى حكم المباراة بطاقة حمراء لحارس الرأس الأخضر فوزينيا بعد كرة مشتركة بينه وبين ساديو ماني، ليلعب منتخب الرأس الأخضر بتسعة لاعبين بعد طرد باتريك أندرادي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل ماني الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 63، ثم عزز أحمد دينج بالهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز السنغال بنتيجة 2/0.

وبتلك النتيجة ينتظر المنتخب السنغالي الفائز مباراة غينيا الإستوئية ومالي، بدور ربع النهائي من كاس أمم أفريقيا.

تشكيل السنغال في المباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيسيه

خط الدفاع: بولابي ديا، إدريسا غاي، تامليس ميندي

خط الهجوم: باب غابي، قامارا دييدهيو، ساديو ماني