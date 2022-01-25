/675123/النائب-عمرو-درويش-ثورة-25-يناير-كان-الأمر-الذي-لابد-منه-لتصحيح-المسار

وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، التهنئة إلى رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري وكل اسر الشهداء الذين ضحوا بارواحهم فداء لوطنهم، وذلك تزامنا مع احتفال عيد الشرطة بعيدها السبعين.

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جاء ذلك خلال لقائه على برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة اليوم، موضحا ان ثورلاة 25 يناير كان الأمر الذي لابد منه، لانه قبل يناير كان يوجد نظرية المؤامرة، وما نراه الأن يؤكد هذه المؤامرات.

النائب عمرو درويش: ثورة 25 يناير كان الأمر الذي لابد منه لتصحيح المسار

ونوه درويش أن 25 يناير كان زلزال قوي اه دور في توعية المواطن، حول حقيقية العديد من الاطياف ومن يريد الخير لبده ومن يريد تدميرها.

واوضح درويش أن 11 سنة عام مروا على هذه الثورة ، بذلت فيها مصر الكثير وأضبحت اقوى من السابق، من خلال قيادة سياسية قوية ومؤسسات نيابية حكيمة، وحكومة تسير بخطى ثابتة.

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.