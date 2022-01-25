تحديث برنامج متابعة النمو البدنى للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن التحديث شمل بروتوكولات دعم صحة الأطفال بكبسولات "فيتامين أ" الخاص بالنمو الصحى للطفل، ليرتفع إلى 9 جرعات بدلاً من جرعتين فقط، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأشار "عبدالغفار"، إلى أن البرنامج يدعم الأطفال بـ 9 كبسولات من "فيتامين أ" ابتداءً من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات، وذلك بواقع جرعة كل 6 أشهر.
ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
ولفت "عبدالرازق" إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية زيارة الطفل للوحدات الصحية حتى عمر خمس سنوات، للحصول على جرعات فيتامين "أ"، والحصول على حزمة الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية.
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