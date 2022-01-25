عاجل- الثلوج تسقط على 5 محافظات خلال ساعات.. وبرودة شديدة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة غدًا الأربعاء، نتيجة الكتل الهوائية القادمة من تركيا واليونان مع فرص كبيرة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق.





وحددت هيئة الأرصاد الجوية 5 أماكن قد تسقط عليها الثلوج غدًا الأربعاء نتيجة لانخفاض درجة الحرارة، وهى محافظات الإسكندرية والبحيرة وسانت كاترين ومطروح والسواحل الشمالية سقوط ثلوج وحبات البرد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 12 6

الإسكندرية 13 9

وادى النطرون 12 8

طنطا 13 7

شبين الكوم 13 7

دمنهور 12 7

بلطيم 14 8

مطروح 12 7

السلوم 11 8

سيوة 12 3

بورسعيد 13 7

دمياط 13 8

الزقازيق 12 7

المنصورة 12 7

الإسماعيلية 13 7

السويس 13 7

العريش 12 7

رفح 11 7

رأس سدر 14 7

نخل 12 1

نويبع 17 11

طابا 14 10

كاترين 05 3-

الطور 18 10

شرم الشيخ 18 12

الغردقة 18 12

مرسى علم 19 10

الفيوم 14 4

بنى سويف 13 4

المنيا 14 3

أسيوط 14 3

سوهاج 15 4

قنا 18 5

الأقصر 18 6

أسوان 18 7

إدفو 19 7

أبوسمبل 18 8

الوادى الجديد 18 5

شلاتين 21 10

أبو رماد 21 10

حلايب 20 11

رأس حدربة 21 10

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