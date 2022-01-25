وزيرة الهجرة وسفير رواندا وتحديات القارة السمراء فى زووم Africa

جدة - نرمين السيد - بدأت الحلقة بلقاء مع سفير دولة رواندا فى مصر ألفريد كاليسا، والذى كشف عن تجربة بلاده فى التحول من أكبر مجزرة فى إفريقيا إلى دولة أصبحت نموذجا للتنمية فى العالم. تضمنت الحلقة كذلك لقاء مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتى كشفت عن إفريقيا ومبادرات الوزارة لدعم العلاقات المصرية الإفريقية. وكشفت سالى عاطف خلال الحلقة عن الفن والموسيقى فى مالاوى خلال لقاء مع الفنانة والممثلة الشابة المالاوية مباتسو تشانزا (Mphatsu Chanza)، والتى تحدثت عن الفن والدراما والموسيقى فى مالاوى. سلط البرنامج الضوء على تحديات القارة السمراء من خلال لقاء مع السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى خاصة فى ظل جائحة كورونا التى طرحت تحديات جديدة أمام القارة.

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