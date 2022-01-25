هيئة تنشيط السياحة بدمياط تحتفل بالعيد السبعين للشرطة المصرية

جدة - نرمين السيد - احتفلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، بالعيد السبعين للشرطة المصرية، حيث قام فريق الهيئة بزيارة عدد من الكمائن الثابتة بمداخل المحافظة، وأيضاً المتحركة الموجودة بنطاق المنشآت الحيوية وكذلك قسم شرطة رأس البر، لتهنئة رجال الشرطة البواسل بعيدهم وتوزيع باقات الورود والشوكولاتة عليهم.





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