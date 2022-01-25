منتخب المغرب يتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا بفوز مثير ضد مالاوى.. فيديو

حسم منتخب المغرب تأهله للدور ربع النهائي من منافسات "كان 2021" بعدما قلب الطاولة على نظيره مالاوى، بتحويل تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندى، ضمن منافسات دور الـ 16 من ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.المغرب ضد مالاوى

أحرز جابادينهو مهانجو هدف التقدم لصالح منتخب مالاوى عن طريق تسديدة صاروخية رائعة من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد سكنت شباك الحارس ياسين بونو فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

ونجح يوسف النصيرى في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب المغرب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق رأسية رائعة.

وسجل أشرف حكيمى، مدافع باريس سان جيرمان، الهدف الثانى لمنتخب المغرب بالدقيقة 70 من زمن المباراة عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها بشكل رائع في الشباك.

وخاض منتخب المغرب مواجهة مالاوى بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: ياسين بونو / خط الدفاع: ماسينا، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي / خط الوسط: سفيان امرابط، سليم أملاح، عمران لوزا / خط الهجوم: سفيان بوفال، أيوب الكعبي، يوسف النصيري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب في الدور ربع النهائى الفائز من مواجهة منتخب مصر مع كوت ديفوار والمقرر لها في السادسة مساء غد الأربعاء.

ويبحث الأسود عن اللقب القاري الثاني بعدما حصد لقب كأس أمم أفريقيا الوحيد فى تاريخه فى نسخة 1976.

وكان منتخب المغرب تأهل متصدرا المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على غانا 1-0، وجزر القمر 2-0 والتعادل مع الجابون 2-2. فيما صعد مالاوي لثمن النهائى في المركز الثالث للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد خسارته أمام غينيا 0-1، وفوزه على زيمبابوي 2-1، وتعادله مع السنغال سلبياً.