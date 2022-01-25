محافظ القاهرة: لا تعطيل للامتحانات غدا بالمدارس

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه لا تعطيل للدراسة غدا بمدارس القاهرة بسبب موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار، وأن غدا يوما دراسيا عاديا، مشددا على استمرار ماراثون الامتحانات بكافة المدارس.
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس غدا الأربعاء وفقا لآخر توقع، سيكون أكثر الأيام انخفاضا للحرارة منذ بدء موجة الطقس البارد، نافيا ما تردد من أنباء عن تساقط الثلوج على القاهرة.
وأضاف شاهين: "مصر شهدت العديد من الموجات الباردة على مدار السنوات الماضية بل وأكثر حدة من الموجة الحالية، وانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ووجب التنبيه وتصحيح الأخبار المتداولة بين الناس حول درجات الحرارة غدا".
وقال: "وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا وبها كميات كبيرة من بخار الماء، يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والكثيفة، بدأت منذ الآن على السواحل الشمالية في مصر، وبدأ سقوط الأمطار بها، مثل بلطيم والإسكندرية، استعدادا لحالة التقلبات الجوية التى سنراها غدا".
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