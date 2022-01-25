/675135/تحليل-تفصيلي-لمنتخب-كوت-ديفوار-قميته-التسويقية-تتخطى-مصر-مرة-ونصف

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم مباراة منتخب مصر الهامة أمام كوت ديفوار، ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد المنتخب الإيفواري مدجج بالنجوم ويمتلك أكثر من لاعب مميز، معظمهم محترفون بالفرق الأوروبية، على رأسهم هالر نجم أياكس الهولندي هداف دوري أبطال أوروبا حتى وقتنا هذا، وفرانك كيسي لاعب أي سي ميلان الإيطالي، ومهاجم كريستال بالاس القوي ويلفريد زاها.

مصر ضد كوت ديفوار

ويمتاز المنتخب الإيفواري بخط وسط قوي يضم الثلاثي فراني كيسي وإبراهيم سنجاري و ميشيل سيري، حيث يمتاز الثلاثي بالقوة والسرعة والمهارة، فالثلاثة لاعبين لديهم النزعة الهجومية بشكل كبير، فنجح الأول والثاني في التسجيل خلال مجريات البطولة.

ففي مباراة الجزائر أمام كوت ديفوار الماضية قدم نيكولاس بيبي لاعب أرسنال لقاء مميز، وأعتمد عليه الأفيال في الكرات العالية والعرضيات، ليقوم بسحب المدافعين، ليعطي فرصة للجناحات ماكسي جرادل وهالر.

هجوم كوت ديفوار

وسيعتمد منتخب كوت ديفوار أمام مصر بالتأكيد على ثلاثي الهجوم المعتاد لهم هالر وبيبي وجرادل، مع الاحتفاظ بزاها على مقاعد البدلاء كورقة رابحة، بالإضافة لثلاثي وسط الملعب الذي يعطي لهم قوية وإضافة كبيرة.

ضعف خط الدفاع

ويعد الخط الدفاعي لهم هو أدفع خطوطهم بسبب بعض البطئ من جانب سيمون ديلي وأوديلون كوسونو قلبي الدفاع، كما يعاني سيرجي أورييه الظهير الأيمن من التغطيان الدفاعية بسبب النزعة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها، ويعتمد عليه الفريق في أرسال العرضيات المتقنة للثلاثي الهجومي.

القيمة التسويقية

ويعد منتخب كوت ديفوار ثاني أعلى المنتخبات الأفريقية من حيث القيمة التسويقية، وجاءت قيمتهم 300 مليون يورو، بعد السنغال التي تتصدر القيمة التسويقية للمنتخبات الأفريقية بـ 340 ميون يورو، بينما جاء منتخب مصر بقيمة 161 مليون يورو، ليتعادل قيمة المنتخب الإيفوارة مرة ونصف قيمة الفراعنة.

يدخل منتخب مصر مباراته غداً الأربعاء، أمام نظيرة كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

التقي منتخب مصر أمام نظيرة وكوت ديفوار في 10 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز في 7 مبارايات، بينما فاز وكوت ديفوار في مباراة وحيدة، وحضر التعادل بينهما في مباريتين.