فيديو.. ويجز يكشف طبيعة علاقته مع عائلته: "علاقتنا كويسة لكن بلجأ لولدتى أكتر"

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تحدث مغنى الراب ويجز عن العلاقة الأسرية التى تجمعه مع والديه واخواته، كاشفًا أنه علاقته مستقره، وأنه الابن الأوسط واحيانًا يميل إلى والدته أكثر من والده.

دوت الخليج

ويجز ضيف أنس بوخش ببرنامج Abtalks

وقال ويجز خلال برنامج Abtalks، الذي يقدمه الاعلامى أنس بوخش:" أنا قريب أكثر من والدتى أكثرمن والدى، وهنا فى مصر بنقول أن الابن بيكون قريب من والدته والبنت إلى والدها، ولكن علاقتى الأسرية جيدة".

وأضاف ويجز خلال لقائه مع أنس بوخش: "أصعب حاجة إن أنا واخواتى كل واحد فى مكان مختلف، لأن اخويا الكبير مسافر خارج مصر، ودي حاجة صعبة اوى لما تكون فى بلد غريبة ملكش حد فيها، وبعيد عن أهلك".

آخر حفلات ويجز

أحيا مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساءًا

أسعار تذاكر الحفل

الأمر الذي كان أكثر سبيلا لحضور حفل ويجز، هو أسعار تذاكر الحفل البسيطة، والمناسبة لجميع فئات الشعب المصري، والتي تراوحت بين 300 الأقل سعرا، إلى 500 جنيه مصري الأكثر سعرًا.

ويجز يلتقي بشبييه في حفل مدينة الرحاب

وفي لفته إنسانية جميلة، لمطرب الراب الشهير ويجز، التقى بشبييه المدعى "الحسيني إبراهيم"، الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة، واستضافته العديد من البرامج والمواقع الإخبارية، بعد ظهور بنفس استايل ويجز، وتقليده لبعض أغنياته الشهيرة، أكثرها "كيفي كدة".

مايان السيد أبرز الحاضرين لحفل ويجز

هذا، وشهد الحفل أيضا حضور النجمة الشابة والمتألقة، مايان السيد، في أول ظهور لها بعد عودتها من تركيا، وشاركت مايان السيد جمهورها بصور وفيديوهات من الحفل ظهرت فيها وهي ترقص وتردد أغنيات ويجز بحماس كبير ومنها أغنية "الغسالة" و"كيفي كده".

أغنيات قدمها ويجز في حفله بمدينة الرحاب

الجدير بالذكر، أنه قدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.