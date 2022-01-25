/675125/فريدة-الشوباشي-مصر-تشهد-طفرة-عمرانية-غير-مسبوقة-في-عهد-الرئيس-السيسي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن القاهرة تم تهميشها على مدار سنوات طويلة، حتى اصبحت معالمها سيئة، بسبب عدم وجود الي صيانة أو اهتمام بهذه التفاصيل الهامة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حوارها على برنامج اكسترا نيوز ، موضحة ان المناطق الهامة في القاهرة مثل الحسين والمعز ومجرى العيون، الاهتمام بهم والعمل على اعادة رونقهم، يمثل كنز للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حباها الله بالعديد من المعالم التي تجذب انتباه واهتمام كل دول العالم.

فريدة الشوباشي: مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.

ونوهت النائبة فريدة الشوباشي ان الرئيس السيسي رؤيته لمصر تتمثل في انه يريد ان يراها الجميع في ابهى صورة، حيث انه يهتم في ان يجعلها واجهة للعالم، مشيرة الى ان مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.

علقت النائبة فريدة الشوباشي عضو اللجنة التشريعية عن الهجوم الذي تم شنه ضد فيلم أصحاب ولا أعز والمطالبات بسحبه موضحة:" انا ضد المنع وأول أية في القران الكريم كانت أقرأ وليس أخرس، حيث أن المناقشة تؤدي إلى الاقناع وربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وتابعت الشوباشي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج :" انا دائما أقول إقنعني ولا تقمعن، أنا ما شوفتش الفيلم ومنى ذكي فنانة عظيمة وقامت بادوار هامة في مسيرتها، وبالتالي الفن دروه ان يبرز الجانب الايجابي والسلبي ومن ثم الاتجاه إلى الايجابي والابتعاد عن السلبي.

فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج:دايما بقول "إقنعنى لا تقمعنى"

وأكملت الشوباشي أن الفن السابع من أهم أسلحة مصر حيث وبالتالي يتم استهدافة منوهة أن بداية الاستهداف جاءت عبر اعتزال عدد من الفنانانات بحجة التفرغ للعبادة مضيفة:" لو كلنا اتفرغنا للعبادة مين هيشتغل في الفن حيث ان المقصود في هذا الموضوع مصر وليس الفن.

فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج: الفن يبرز الجانب الايجابي والسلبي

ونوهت أنها عاشت في الستينات وكانت فترة مثالية، لان الفن يلعب دور خطير بشان غرس القيم ووالمباديء وترسيخها في المجتمع.

وتابعت: لو الهجوم على أصحاب ولا أعز صحيح «يبقى منجبشى لا حد حرامى ولا تاجر مخدرات بالأفلام».