/675126/الزمالك-يستقر-على-التجديد-لمحمد-أبو-جبل-عقب-عودته-من-الكاميرون

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على التجديد لمحمد أبو بجل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرى مسئولوا الزمالك أن تواجد أبو جبل في الزمالك أمر مهم، خاصة أنه من قوام الفريق الأساسي وحرس عرين الأبيض خلال الفترة الماضية.

وينتظر المسئولين في الزمالك عودة محمد أبو جبل من الكاميرون لفتح معاه خط المفاوضات لتجديد تعاقده، حيث يتواجد اللاعب الأن مع منتخب مصر لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفتح الزمالك خط مفاوضات مع أكثر من لاعب نحو تجديد تعاقدهم أبرزهم طارق حامد وحازم أمام وبن شرقي، ونجح الفارس الأبيض في التجديد لمحمد عبد الشافي خلال الأيام الماضية.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، توقيع غرامات على اعضاء الجمعية العمومية الذين يمنتعوا عن التصويت في الانتخابات.

وجاء قرار مجلس إدارة الزمالك بالإجماع، عن توقيع غرامة قيمتها ألف جنية على كل عضو يمتنع عن التصويت في الانتخابات القادمة بنادي الزمالك، التي سوف تقام الشهر القادم.

ويتم اخطار الاعضاء بالقرار عند حضورهم لاستلام الكارنيهات الجديدة، بجانب أرسال رسالة نصية لكل عضو على أرقامهم الشخصية تفيد بذلك القرار.

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".

إدارة الزمالك تضع ثنائي الفريق تحت فترة التقييم لنهاية الموسم

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبد الله جمعة تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي.

وأبتعد الثنائي عن مستواهم المعهود، وظهروا بمستوى متواضع مثل باقي لاعبي الفريق، حيث خسر الزمالك مبارتين وتعادل لقاء في كأس الرابطة المصرية.