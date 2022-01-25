/675128/محمود-تركي-ثورة-30-يونيو-جاءت-استكمالا-لـ-25-يناير-لتخقيق-أهدافها

قال النائب محمود تركي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه لا يخفى على أحد الوضع قبل ثورة 25 يناير ، موضحا وجود حالة منالاحتقان السياسي لدى الشباب والذي كان بداخلهم قنبلة موقوته بسبب عدم قدرتهم على المشاركة في بناء بلادهم.

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جاء ذلك خلال لقائه على برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة اليوم، موضحا ان ثورة 30 يونيو جاءت استكمالا لثورة 25 يناير من أجل ااستكمال اهدافها.

محمود تركي: ثورة 30 يونيو جاءت استكمالا لـ 25 يناير لتخقيق أهدافها

واوضح النائب محمود تركي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، أن الشعب تكاتف امما المخططات التي استهدفت الدولة المصرية، حيث ان مؤسسات الدولة المصرية تبنت مطالب الثورة وقامت بتلبيتها والعالم يشهد حاليا التقدم الكبير الذي تحرزه الدولة المصرية في كافة المجالات والملفات الداخلية والخارجية.

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.