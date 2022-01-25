/675129/كأس-أمم-أفريقيا-المغرب-تقصي-مالاوي-بصاروخ-أشرف-حكيمي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره مالاوي بنتيجة 2/1، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر المنتخب المغربي بشكل أفضل خلال اللقاء بالرغم من تأخره في أول اللقاء، ولكن عاد لاعبوه بريمونتادا وسجلوا هدفين ، ليتأهلوا لربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأفتتح الأهداف مهانجو في الدقيقة 7 لمنتخب مالاوب، ثم عادت المغرب في اللقاء بعد محاولات عديدة، وسجلوا الهدف الأول عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 445 في شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع وظل المنتخب المغربي يحاول أن يسجل هدف الفوز، حتى أحرز أشرف حكيمي هدف بطريقة أكثر من رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70، لتتأهل المغرب في الأخير للدور القادم، بعدما عادت بريمونتادا أمام مالاوي.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة مصر أمام كوت ديفوار التي سوف تقام غداً، لمقابلته في الدور ربع النهائي.

تشكيل المغرب لمواجهة مالاوي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

تشكيل مالاوي لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: تشارلز توم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس شامبيزي – لولينس شازيا – شيروا

خط الوسط: جون باندا – إدانا – ميسيام ماهون مادينجا

خط الهجوم: خودا مايابا – جابادينيو ماهانجو

أحداث مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

وعاد منتخب المغرب بالتعادل في المباراة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، عن طريق سفيان بوفال، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس جيان نويل أمونومي من التعامل معها.