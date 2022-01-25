/675130/ويجز-معاملة-والدي-الشديدة-سبب-قوتي-فيديو

تحدث مغنى الراب ويجز، حول تغير صفات والديه لو إعاد الزمن به مرة أخرى، مبينًا أن اللعب بالزمن قد يحدث أشياء مختلفة، ويغير الدنيا حتى مستقبل الاشخاص.

دوت الخليج

ويجز ضيف أنس بوخش ببرنامج Abtalks

وقال ويجز خلال برنامج Abtalks، الذي يقدمه الاعلامى أنس بوخش: "التغير فى أحداث الزمن مثل تحريك كرسي من مكان الى أخر، قد يغير المنظر العام الموجود فى المكان، وانا لو غيرت حاجة فى عائلتى ممكن مكنش موجود هنا".

وأضاف ويجز خلال لقائه: "أنا حاسس إن كل حاجة اتشكلت كان ليها أسباب، ومعاملة والدي الحازمة لى، هى التى أعطتنا القوة والعزيمة، حتى اخي الاصغر رفض أن يكون تحت مظلة ويجز، بل أنه يصنع عالم لوحده، مكان خاص به".

آخر حفلات ويجز

أحيا مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

الأمر الذي كان أكثر سبيلا لحضور حفل ويجز، هو أسعار تذاكر الحفل البسيطة، والمناسبة لجميع فئات الشعب المصري، والتي تراوحت بين 300 الأقل سعرا، إلى 500 جنيه مصري الأكثر سعرًا.

ويجز يلتقي بشبييه في حفل مدينة الرحاب

وفي لفته إنسانية جميلة، لمطرب الراب الشهير ويجز، التقى بشبييه المدعى "الحسيني إبراهيم"، الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة، واستضافته العديد من البرامج والمواقع الإخبارية، بعد ظهور بنفس استايل ويجز، وتقليده لبعض أغنياته الشهيرة، أكثرها "كيفي كدة".

مايان السيد أبرز الحاضرين لحفل ويجز

وشهد الحفل أيضا حضور النجمة الشابة والمتألقة، مايان السيد، في أول ظهور لها بعد عودتها من تركيا، وشاركت مايان السيد جمهورها بصور وفيديوهات من الحفل ظهرت فيها وهي ترقص وتردد أغنيات ويجز بحماس كبير ومنها أغنية "الغسالة" و"كيفي كده".

الجدير بالذكر، أنه قدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.