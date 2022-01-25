/675131/أشرف-حكيمي-رجل-مباراة-المغرب-ومالاوي-بأمم-إفريقيا

نجح الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لمنتخب بلاده، أمام منتخب مالاوي، في تحقيق جائزة رجل المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل المغربي أشرف حكيمي هدف الفوز لأسود الأطلس في المباراة، بعد تعادل النتيجة بهدف لهدف، ليسجل حكيمي الهدف الثاني من خلال ضربة حرة ثابتة من الجانب الأيمن.

ظهر أشرف حكيمي في أكثر من مشهد في المباراة، والتي جاءت من خلال التمريرات والتسديدات على مرمى مالاوي، ولكن جميعها جاءت خطيرة ولكن بنتيجة إيجابية.

نتيجة مباراة المغرب ومالاوي

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره القاري منتخب مالاوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وظهر المنتخب المغربي بشكل أفضل خلال اللقاء بالرغم من تأخره في أول اللقاء، ولكن عاد لاعبوه بريمونتادا وسجلوا هدفين ، ليتأهلوا لربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأفتتح الأهداف مهانجو في الدقيقة 7 لمنتخب مالاوب، ثم عادت المغرب في اللقاء بعد محاولات عديدة، وسجلوا الهدف الأول عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 445 في شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الوضع وظل المنتخب المغربي يحاول أن يسجل هدف الفوز، حتى أحرز أشرف حكيمي هدف بطريقة أكثر من رائعة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70، لتتأهل المغرب في الأخير للدور القادم، بعدما عادت بريمونتادا أمام مالاوي.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة مصر أمام كوت ديفوار التي سوف تقام غداً، لمقابلته في الدور ربع النهائي.

تشكيل المغرب لمواجهة مالاوي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

تشكيل مالاوي لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: تشارلز توم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس شامبيزي – لولينس شازيا – شيروا

خط الوسط: جون باندا – إدانا – ميسيام ماهون مادينجا

خط الهجوم: خودا مايابا – جابادينيو ماهانجو