إضاءة برج القاهرة بشعار الشرطة احتفالا بالعيد الـ70 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهدت مصر العديد من الفعاليات احتفالا بالذكرى السبعين لـ عيد الشرطة، والتى جاءت تخليدا لدورهم البطولى فى معركة الإسماعيلية الخالدة ضد الجيش البريطانى. وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة من كل عام تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجالها فى معركة 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل البريطانى وتمسكوا بمبنى محافظة الإسماعيلية ورفضوا إخلاءه للاحتلال الإنجليزى، رغم الفارق الكبير وقتها بينهم وبينم العدو المحتل سواء فى عدد الجنود أو المعدات والسلاح، ولكنهم واجهوا العدو المغتصب بكل بسالة وشجاعة، ونتج عن تلك الواقعه استشهاد خمسين شهيدًا، وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية البواسل .

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