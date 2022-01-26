غزيرة ومتوسط.. التنبؤ بالفيضان يحذر من أمطار متواصلة يومى الأربعاء والخميس

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والرى، عن توقعاته لسقوط الأمطار غدًا الأربعاء، مؤكدًا هطول أمطار تتراوح شدتها بين الغزيرة والخفيفة على مدار اليومين المقبلين.





وذكر مركز "التنبؤ"، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، غدا الأربعاء، قد تصل إلى 25 مم، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه البحرى وسيناء ستتعرض إلى سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة وشمال الصعيد.

كما لفت المركز فى بيانه، إلى أن خرائط حركة الأمطار تشير إلى تعرض السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحرى إلى أمطار خفيفة، بعد غد الخميس تتراوح شدتها بين 1 إلى 5 مم، وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة.

وطالب "المركز"، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.