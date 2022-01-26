وذكر مركز "التنبؤ"، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، غدا الأربعاء، قد تصل إلى 25 مم، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه البحرى وسيناء ستتعرض إلى سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة وشمال الصعيد.
كما لفت المركز فى بيانه، إلى أن خرائط حركة الأمطار تشير إلى تعرض السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحرى إلى أمطار خفيفة، بعد غد الخميس تتراوح شدتها بين 1 إلى 5 مم، وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة.
وطالب "المركز"، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزيرة ومتوسط.. التنبؤ بالفيضان يحذر من أمطار متواصلة يومى الأربعاء والخميس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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