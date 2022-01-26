"أنا بارد جدًا وأخويا مبيحبنيش".. 10 تصريحات من ويجز في برنامج Abtalks

/675134/أنا-بارد-جدا-وأخويا-مبيحبنيش-10-تصريحات-من-ويجز-في-برنامج-Abtalks

جاء مغنى الراب ويجز ضيفًا مع الاعلامى أنس بوخش ببرنامج Abtalks، بحلقة ملئية من الاسرار والإجابات النارية، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، وشهد ت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.

دوت الخليج يرصد 10 تصريحات من ويجز في برنامج Abtalks

ويجز يتكلم عن حياته مع أنس بوخش

- طفولتي كانت قاسية لكن ضرورية

- زمان كان بيبقى معايا في اليوم من 20 لحد 50 جنيه دلوقتي أنا مش عايز جنيه زيادة وراضي

- مبخطتش هعمل إيه في المستقبل عشان بحب أعيش اللحظة بلحظتها

- بسمع للكل وبعمل اللي عايزه في الأخر

- أنا بارد لأبعد الحدود وبكبر دماغي

- أسوأ لحظة في حياتي لما جيت اصالح أخويا ورفض عشان مبيحبنيش

- مقدرش أجي على نفسي نص دقيقة عشان خاطر حد تاني

- أخر مرة عيطت عشان حسيت إني لوحدي

- معاملة والدى القاسية سبب قوتى

- أنا مقتنع إن كل حاجة حصلت ليا ليها اسباب

آخر حفلات ويجز

أحيا مطرب الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخمًا في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة مساء يوم الجمعة الموافق 7 يناير، فتحت أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، استعداد لاستقبال جماهير ويجز الذي خرج على المسرح في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

الأمر الذي كان أكثر سبيلا لحضور حفل ويجز، هو أسعار تذاكر الحفل البسيطة، والمناسبة لجميع فئات الشعب المصري، والتي تراوحت بين 300 الأقل سعرا، إلى 500 جنيه مصري الأكثر سعرًا.

ويجز يلتقي بشبييه في حفل مدينة الرحاب

وفي لفته إنسانية جميلة، لمطرب الراب الشهير ويجز، التقى بشبييه المدعى "الحسيني إبراهيم"، الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة، واستضافته العديد من البرامج والمواقع الإخبارية، بعد ظهور بنفس استايل ويجز، وتقليده لبعض أغنياته الشهيرة، أكثرها "كيفي كدة".

وشهد الحفل أيضا حضور النجمة الشابة والمتألقة، مايان السيد، في أول ظهور لها بعد عودتها من تركيا، وشاركت مايان السيد جمهورها بصور وفيديوهات من الحفل ظهرت فيها وهي ترقص وتردد أغنيات ويجز بحماس كبير ومنها أغنية "الغسالة" و"كيفي كده".

الجدير بالذكر، أنه قدم ويجز خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي"، وغيرها من الأغنيات.