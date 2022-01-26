/675136/عملي-حركات-بإيده-وعايزة-حقي-يرجع-كارولين-عزمي-تكشف-تعرضها-للتحرش

كشفت الفنانة الشابة كارولين عزمي، عن تعرضها للتحرش اللفظي، من قبل أحد الأشخاص أثناء انتقالها بسيارتها في إحدى الطرق، مشيرا إلى أنه أهانها بألفاظ بذيئة بعد أن اكتشف تصويرها له.

دوت الخليج يرصد تعرض كارولين عزمي للتحرش

وكتبت كارولين عزمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا».

كارولين عزمي تتعرض للهجوم

واستكملت كارولين، كاشفة عن تعرضها للهجوم من قبل أحد الأشخاص المجهولين: «باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني بإستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، واتفاجأت وهو بيقولي بتصوربيني يابنت..».

وتابعت: «ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وإنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح واره فين أو كان عايز يعمل إيه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش أصور ١٪؜ من اللي عمله الشخص ده».

كارولين عزمي تستنجد بالجمهور: عايزة حقي يرجع

واختتمت كارولين حديثها، قائلة: «أنا اتشمت واتهانت واتشمت بأهلى بأقذر الشتايم النهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي».

كارولين عزمي تنتظر عرض أبو العروسة 3

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة المتألقة كارولين عزمي، لعرض مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 29 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية «dmc» و «dmc دراما».

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.