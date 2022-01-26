/675137/محمد-عبد-العزيز-النضال-المصري-الوطني-مستمر-عبر-تاريخه-ومصر-تشهد-معجزة-بكافة-المجالات

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن النضال المصري الوطني متصل عبر تاريخه، مشيرا إلى ان المصريين منذ 11 عام قاموا بالحلم بوطن جديد من خلال القيام بثورة 25 يناير، ومن قبلهم المواطنين الذين حلمو في ثورة 1952 من خلال رفض الشباب المصري الاستسلام للاحتلال.

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جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني ، والمذاع على قناة الاولى المصرية، منوها أن الشباب في 25 يناير حلموا بوطن افضل وعدالة اجتماعية وهو ما تحقق بالفعل يعد ثورة 25 يناير مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية بعد الثورة بمثابة معجزة في كافة المجالات.

ولفت النائب محمد عبد العزيز أنه تعايش مع تجربة 30 يونيو و 3 يوليو ، موضحا ان الدولة المصرية عبرت عبر مسار صحيح يالمقارنة بغيرها،، كما انها اثببت رؤيتها صحيحة تجاه التيار الاسلامي.

محمد عبد العزيز: النضال المصري الوطني مستمر عبر تاريخه.. ومصر تشهد معجزة بكافة المجالات

ونوه عبد العزيز أن أي شخص يقوم بقراءة منصفة في ملف حياة كريمة يرى أن هذه المبادرة التنموية هي الأكبر في العالم من حيث عدد المستفيدين والأموال التي دخلت بها بالإضافة إلى النسب المشاركة بها بكافة محافظات مصر، حيث يستفيد بها ما يقرب من 50 مليون مواطن مصر بتكلفة قاربت الـ 700 مليار جنيه.

ولفت النائب محمد عبد العزيز أن الاصل في ملف حقوق الانسان، هو تحقيق كل الحقوق بالتوازي في كافة المجالات سواء من الناحية الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية بشأن توفير الحياة الكريمة وفرص العمل، موضحا ان هذه الفنتتر شهدت أكبر تمثيل للشباب في الحياة النيابية وأيضا التمثيل النيابي للمرأة والذي يعد غير مسبوق.

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.