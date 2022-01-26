/675138/حازم-إمام-أفضل-مشاركة-أيمن-أشرف-على-حساب-عبد-المنعم-أمام-كوت-ديفوار

تحدث حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق، حول لقاء مصر أمام كوت ديفوار، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس 2 ببرنامج" مساء أون تايم": " كوت ديفورا فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار على رأسهم نيكولاس بيبي مهاجم أرسنال الإنجليزي".

مصر ضد كوت ديفوار

وأضاف: " أتمنى من كيروش تقديم مباراة تكتيكية جيدة أمام كوت ديفوار، لنتأهل لدور ربع النهائي من البطولة".

وزاد: "يجب على كيروش تضيق المساحات بين المدافعين، لخنق مفاتيح لعب كوت ديفوار الخطيرة في خط الهجوم".

وأضاف: "أفضل مشاركة أيمن أشرف بشكل أساسي في خط الدفاع على حساب محمد عبد المنعم فهو يلعب بشكل جيد في هذا المركز وسيغطي بشكل جيد خلف أحمد فتوح".

يدخل منتخب مصر مباراته غداً الأربعاء، أمام نظيرة كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

التقي منتخب مصر أمام نظيرة وكوت ديفوار في 10 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز في 7 مبارايات، بينما فاز وكوت ديفوار في مباراة وحيدة، وحضر التعادل بينهما في مباريتين.

كارلوس كيروش: علينا كتابة التاريخ خلال مواجهة كوت ديفوار

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".

محمد صلاح

وواصل "أعرف أن تاريخ المواجهات يأتي في صالحنا ولكنها غير هامة في المواجهة المقبلة، والصحافة تهتم بها وكل لاعب ومدرب لديه أهمية كبرى خلال هذه المواجهة".

واختتم "لابد أن نكتب التاريخ والجميع لديه تركيز كبير خلال هذه المواجهة للفوز بها ونريد تقديم أفضل أداء ممكن ونحصل على كرة قدم جيدة، وكل مباراة المستوى يتحسن فلا يوجد أي قلق".

ووجه كارلوس كيروش التعازي لضحايا مباراة أمس بسبب مباراة الكاميرون وجزر القمر، وقال نيابة عن الفريق المصري أتقدم بالتعازي وقولبنا مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".