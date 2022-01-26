/675140/مي-سليم-خلال-كلمة-أخيرة-أثبت-نفسي-كممثلة-بعد-تعب-ورفضي-لبعض-الأدوار-نضج

حلت الفنانة مي سليم، ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والتي عادت بعد انقطاع فترة قصيرة بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد تصريحات مي سليم خلال برنامج كلمة أخيرة

مي سليم تكشف بدايتها مع الفن

وتحدث مي سليم خلال البرنامج عن بدايتها الفنية، مشيرة إلى أن الجمهور كان يعتقد بأنها مغنية، واستغرقت العديد من السنوات لإثبات أنها ممثلة، لافتة إلى أن بداية تألقها كان من خلال فيلم «الديلر»، مع الفنان الكبير أحمد السقا.

وأضافت سليم: «مكانش ينفع أبدأ بداية قوية ومكملش، لكني أصريت أكون مستمرة وموجودة، وفيه نضج وتغير كبير في طبيعة الأدوار وأصبحت صعبة لأني ماحبتش أن أكون محصورة في أدوار بعينها في أدوار الفتاة اللطيفة فقط».

مي سليم تكشف سبب رفضها لعدد من الأدوار الفنية

واستكملت سليم حديثها، كاشفة عن رفضها لبعض الأدوار الفنية، فقالت: «بدور على الأدوار اللي أكون حساها أكتر ونضجت فيها أكتر مش مجرد فكرة التواجد، والناس بتقول لي إنتي بتعتذري عن أدوار كتيرة ، س والله مش تناكة خالص بس طبيعة المرحلة واستحالة تكون تناكة خاصة لما أكون أم وعليا مسئولية لأن الشغل أكل عيشي».

مي سليم تخوض البطولة النسائية أمام محمد سعد في «اللمبي في الجاهلية»

من ناحية اخرى، استقر صناع عمل مسرحية «اللمبي في الجاهلية» على الفنانة مي سليم لخوض البطولة النسائية أمام الفنان محمد سعد والتي يعيد من خلالها لذاكرة الجمهور سلسلة أفلامه المتألقة التي أداها بنفس الاسم.

وتصدر محمد سعد بوستر العمل، والذي يواصل التحضيرات لها في الوقت الحالي ترقبا لعرضها ضمن موسم الرياض المقبل بالسعودية، أي في شهر نوفمبر.

ويشارك بمسرحية «اللمبي في الجاهلية» حتى الآن كلا من النجمة ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم، بجانب مي سليم التي اتفق عليها لتجسيد دور البطولة.

عودة لميس الحديدي لكلمة أخيرة

هذا، وعادت الإعلامية لميس الحديدي، بعد امتثالها الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، لتقديم برنامج «كلمة أخيرة»، بداية من يوم السبت، الموافق 22 من شهر يناير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على قناة أون.