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تحدث النائب محمد عبد العزيز عن المبادرة حياة كريمة والتي تعد الاهم على مستوى العالم بشأن الاهتمام بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين حالته المعيشية، موضحا أن أي شخص يقوم بقراءة منصفة في ملف حياة كريمة يرى أن هذه المبادرة التنموية هي الأكبر في العالم من حيث عدد المستفيدين والأموال التي دخلت بها بالإضافة إلى النسب المشاركة بها بكافة محافظات مصر، حيث يستفيد بها ما يقرب من 50 مليون مواطن مصر بتكلفة قاربت الـ 700 مليار جنيه.

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محمد عبد العزيز: مباردة حياة كريمة التنموية الأكبر في العالم من حيث عدد المستفيدين

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني ، والمذاع على قناة الاولى المصرية، لافتا إلى أن الاصل في ملف حقوق الانسان، هو تحقيق كل الحقوق بالتوازي في كافة المجالات سواء من الناحية الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية بشأن توفير الحياة الكريمة وفرص العمل، موضحا ان هذه الفترة شهدت أكبر تمثيل للشباب في الحياة النيابية وأيضا التمثيل النيابي للمرأة والذي يعد غير مسبوق.

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.