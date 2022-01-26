/675143/بوست-مفبرك-حمو-بيكا-يكشف-حقيقة-تصريحه-هروح-النقابة-بملابس-داخلية

أعرب الفنان ومطرب المهرجانات حمو بيكا، عن استيائه من بعض الأنباء التي تداولها رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، زاعمين بأنه صرح بذهابه لنقابة المهن الموسيقية بملابس داخلية، تعبيرا عن غضبه من موقف النقابة من الفنانة منى زكي، بعد أزمة فيلمها «أصحاب ولا أعز».

دوت الخليجيرصد حقيقة تصريح حمو بيكا عن ذهابه للنقابة بملابس داخلية

وكتبت حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا حقيقة الأمر: للمرة المليون .. بوست مفبرك بأسمي وجرايد تنشر، بدون التأكد من صحة الكلام المنتشر».

واستكمل: «بخصوص البوست المنتشر عن لساني (اني قولت هروح النقابة يوم الخميس بملابس داخلية ) ، الكلام ده مصدرش مني نهائي ولا صدر في بوست او استوري او لايف علي صفحاتي الرسميه .. كفايه كذب وتضليل وتشويه لاسمي .. مش كل حاجة تنتشر تلزقو اسم حمو بيكا فيها».

حمو بيكا يدعم منى زكي

وأضاف، مشيرا إلى دعمه لمنى زكي: «وانا بدعم الفنانة والنجمة الكبيرة "مني زكي "والنجم "احمد حلمي" وانا ضد الحملة الشنيعه اللي معموله عليهم دي، انتم نجوم كبار وياما اسعدتونا بتمثيلكم الجميل».

واختتم حديثه قائلا: «ياريت تبطلو تصدقو الاشاعات وتاخدو الكلام من علي لسانا ومن علي صفحاتي الرسميه».

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن منى زكي

وكانت، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا هامًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب الهجوم الذي حدث على الفنانة منى زكي في الساعات الماضية بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

نص بيان المهن التمثيلية على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

واختتم بيان نقابة المهن التمثيلية: "هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة".

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.