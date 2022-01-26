/675144/يحيى-الفخراني-يفجر-مفاجأة-عن-المرشحة-الأولى-لدور-ماما-نونة-وسبب-استبعادها

كشف الفنان الكبير يحيي الفخراني عن المرشح الأول لشخصية «ماما نونة» بمسلسل «يتربى في عزو»، وذلك خلال حلوله ضيفًا بالجزء الرابع من حلقته في برنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة «dmc» الفضائية.

دوت الخليج يرصد كواليس اختار فنانة لأداء شخصية «ماما نونة» بمسلسل «يتربى في عزو».

سبب استبعاد هدى سلطان عن لعب دور ماما نونة

أوضح الفخراني أن المرشح الأول لأداء الشخصية هي الفنان القديرة هدى سلطان، لكنه رأى أنها جيدة في تأدية دور الأم الشديدة، لكن شخصية ماما نونة فكانت تحتاج للفنانة تتسم بالطيبة والحنية مثل الراحلة كريمة مختار.

يحيي الفخراني بصاحبة السعادة

وكشف الفخراني كواليس مشهد وفاة «ماما نونة» الذي جسدته القديرة كريمة مختار بمسلسل «يتربى في عزو» قائلًا: المؤلف يوسف معاطي كان متأثر بوفاة أمه فخرج المشهد كده، الكرو كله كان بيعيط أثناء التصوير حتى اللي بيصور لقيت الكاميرا بتتهز من عياطه".

يحيي الفخراني يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان يحيي الفخراني، شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولته إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

السيرة الذاتية ليحيي الفخراني

ولد الفخراني في ٧ أبريل ١٩٤٥ بمحافظة الدقهلية المصرية، وتميز بتفوقه الدراسي منذ الصغر، وعقب تفوقه في الثانوية العامة قرر الالتحاق بكلية الطب، إذ كان يتمنى التخصص في معالجة الأمراض النفسية.

أثناء الدراسة بكلية الطب بجامعة القاهرة، قرر الإعلان عن عشقه الشديد للتمثيل، وعلى خشبة مسرح الجامعة قدم عروضا كثيرة مأخوذة عن نصوص عالمية.

قدم الفخراني عبر مشواره ما يقرب من ٤٠ مسلسلا منها "شيخ العرب همام، وليالي الحلمية، والليل وآخره، ونصف ربيع الآخر، وزيزينيا، وأوبرا عايدة، وجحا المصري"، فيما وصل رصيده على شاشة السينما إلى ٣٦ فيلما أبرزها "حب في الزنزانة، والغيرة القاتلة، وإعدام ميت"، كما شارك في بطولة ١٤ عرضا مسرحيا أهمها "الملك لير".