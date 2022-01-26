/675145/محمد-عبد-العزيز-القيادة-السياسية-انحازت-للمصلحة-الوطنية-وابتعدت-عن-الشعبية-الزائفة

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين، موضحا انه بالنظر قبل 2011 نرى أن الانفاق كان جيد أيضا، ولكن الأهم هو توزيع الانفاق وفيما يتم صرفه.

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جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج التاسعة تقديم الإعلامي يوسف الحسيني ، والمذاع على قناة الاولى المصرية، موضحا أن عندما تنفق على الدعم، يعطي معنيين وهو إما الحفاظ على العدالة الاجتماعية، أم الحفاظ على النظام واستقراره.

محمد عبد العزيز: القيادة السياسية انحازت للمصلحة الوطنية وابتعدت عن الشعبية الزائفة

وأوضح وكيل حقوق النواب أن طريقة الانفاق تطورت بشكل كبير موضحا أن الدولة المصرية أصبحت تنحاز للمصلحة الوطنية وليس الحصول على شعبية زائفة .

وأشاد النائب محمد عبد العزيز بطريقة الانفاق الذي قامت به الدولة المصرية، مؤكدا أنه المنهج الذي يؤدي إلى التنمية بعمل مشروعات وزيادة الاستثمارات وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل ورفع جودة الحياة.

ندوة تنسيقية شباب الاحزاب بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية بين مؤيد ومعارض لشكل التناول للقضية التي يثيرها فيلم أصحاب ولا أعز للنجمة منى زكي وذلك بعد أن أثارت الجرأة التي ناقش بها الفيلم فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة نتفلكس لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ودار النقاش في هذا الإطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.