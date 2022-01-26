تحالف الأجندة الجديدة يعرب عن قلقه من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها

وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، أوضح فى هذا السياق أن أهمية البيان تكمُن فى صدوره عن تحالف الأجندة الجديدة الذى تأسس عام 1998 بهدف دفع جهود نزع السلاح النووى، مبرزًا التنوع الجغرافى والثقل الخاص والنشاط المتميز المعروف عن أعضاء التحالف فى مجال نزع السلاح.
وأشار السفير جمال الدين إلى أن بيان التحالف أخذ علماً بما تضمنه بيان الدول النووية الخمس حول الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار فى العلاقات الإستراتيجية فيما بينها لمنع الحرب النووية، إلا أن البيان أكد فى ذات الوقت على ضرورة ترجمة تلك الجهود إلى إجراءات فعلية لنزع السلاح النووى.
وأضاف جمال الدين أن دول التحالف أعربت فى بيانها عن قلقها من مواصلة الدول النووية تحديث ترسانتها النووية بما لا يتسق مع التزامات هذه الدول ذات الصلة بنزع سلاحها النووى، أخذًا فى الاعتبار أن استمرار حيازة هذه الأسلحة يمثل مصدر تهديد واضح للإنسانية.
كما أوضح السفير جمال الدين أن بيان التحالف تضمن صياغات واضحة حول ضرورة امتثال الدول النووية لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووى بشأن التخلص التام من الأسلحة النووية، فضلاً عن الإعراب عن الأسف لتأجيل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى نتيجة ظروف تفشى جائحة "كورونا"، مع الإشارة إلى أن هذا التأجيل يمنح الدول النووية الفرصة لإعادة التأكيد على التزامها القانونى بنزع أسلحتها النووية.
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