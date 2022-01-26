/675146/حازم-إمام-بعض-المحللين-لازم-يخفوا-شوية-على-لاعيبة-منتخب-مصر

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حول مواجهة مصر اليوم أمام كوت ديفوار، ضمن لقائات دور الـ16 من كأس امم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "مساء أون تايم": "شاهدنا منتخبات صغيرة أحرجت منتخبات كبيرة، ولديها طموحات واللاعبين يجتهدون في الملعب فقط فكرة القدم تعطي من يجتهد فقط".

وأضاف: "" يجب على الجماهير وبعض المحللين يخفوا شوية على الانتقاد القاسي الذي يوجهونه في بعض الأوقات للاعبين، فيوجد بع اللاعيبة تتأثر بتلك الأحاديث".

وزاد: " علينا الانتظار لنهاية بطولة كأس أمم أفريقيا لتقييم اللاعبين في منتخب مصر، وليس الأن من أجل عدم فقد الثقة في أنفسهم".

كارلوس كيروش: علينا كتابة التاريخ خلال مواجهة كوت ديفوار

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".

وواصل "أعرف أن تاريخ المواجهات يأتي في صالحنا ولكنها غير هامة في المواجهة المقبلة، والصحافة تهتم بها وكل لاعب ومدرب لديه أهمية كبرى خلال هذه المواجهة".

واختتم "لابد أن نكتب التاريخ والجميع لديه تركيز كبير خلال هذه المواجهة للفوز بها ونريد تقديم أفضل أداء ممكن ونحصل على كرة قدم جيدة، وكل مباراة المستوى يتحسن فلا يوجد أي قلق".

ووجه كارلوس كيروش التعازي لضحايا مباراة أمس بسبب مباراة الكاميرون وجزر القمر، وقال نيابة عن الفريق المصري أتقدم بالتعازي وقولبنا مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".

مصر ضد كوت ديفوار

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة كوت ديفوار، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

التقي منتخب مصر أمام نظيرة وكوت ديفوار في 10 مواجهات، حقق الفراعنة الفوز في 7 مبارايات، بينما فاز وكوت ديفوار في مباراة وحيدة، وحضر التعادل بينهما في مباريتين.