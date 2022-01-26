/675147/فريدة-الشوباشي-القيادة-السياسية-واعية-لاستغلال-ثروات-الدولة-لخدمة-مواطنيها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يعمل على تأمين الدولة المصرية لغذائها، موضحة أهمية هذا الأمر في تقدم الدولة المصرية وتحقيق التنمية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال حوارها على برنامج اكسترا نيو، مشيرة إلى أن الدولة المصرية شهدت استصلاح الأراضي والتوسع في اقامة المشروعات العملاقة المتعلقة بالزراعة والامن الغذائي.

فريدة الشوباشي: القيادة السياسية واعية لاستغلال ثروات الدولة لخدمة مواطنيها

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الزيادة السكانية ازمة كبيرة تعانى منها الدولة المصرية، منوهة أن مصر في السبعينات كانت 30 مليون، أما الان اصبح العدد 110 مليون، وهو ما يسعى الرئيس السيسي للتغلب عليه .

ونوهت النائبة فريدة الشوباشي ان القيادة السياسية تتوسع في اقامة المشلاروعات التي توفر الغذاء مشيرة إلى أن القيادة السياسية واعية لاستغلال ثروات البلد لخدمة مواطنيها.

النائبة فريدة الشوباشي تعلق على أزمة فيلم اصحاب ولا أعز

وعلقت النائبة فريدة الشوباشي عضو اللجنة التشريعية عن الهجوم الذي تم شنه ضد فيلم أصحاب ولا أعز والمطالبات بسحبه موضحة:" انا ضد المنع وأول أية في القران الكريم كانت أقرأ وليس أخرس، حيث أن المناقشة تؤدي إلى الاقناع وربنا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وتابعت الشوباشي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج :" انا دائما أقول إقنعني ولا تقمعن، أنا ما شوفتش الفيلم ومنى ذكي فنانة عظيمة وقامت بادوار هامة في مسيرتها، وبالتالي الفن دروه ان يبرز الجانب الايجابي والسلبي ومن ثم الاتجاه إلى الايجابي والابتعاد عن السلبي.

فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج:دايما بقول "إقنعنى لا تقمعنى"

وأكملت الشوباشي أن الفن السابع من أهم أسلحة مصر حيث وبالتالي يتم استهدافة منوهة أن بداية الاستهداف جاءت عبر اعتزال عدد من الفنانانات بحجة التفرغ للعبادة مضيفة:" لو كلنا اتفرغنا للعبادة مين هيشتغل في الفن حيث ان المقصود في هذا الموضوع مصر وليس الفن.

فريدة الشوباشى لـ دوت الخليج: الفن يبرز الجانب الايجابي والسلبي

ونوهت أنها عاشت في الستينات وكانت فترة مثالية، لان الفن يلعب دور خطير بشان غرس القيم ووالمباديء وترسيخها في المجتمع.

وتابعت: لو الهجوم على أصحاب ولا أعز صحيح «يبقى منجبشى لا حد حرامى ولا تاجر مخدرات بالأفلام».