/675148/طارق-الخولي-مصر-اكبر-دولة-في-العالم-بها-ألغام-والقانون-الدولي-يلزم-زارعيها-بتحمل-مسئوليتها

دوت الخليج

وقال النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أكبر دولة بالعالم بها الغام وتقدر 17.5 مليون لغم مزروع في منطقة العلمين تحديدا من جنوب الساحل الشمالي حتى نهاية حدودنا الغربية، منوهعا ان مصر الدولة الأولى عالميًا من حيث تواجد أكبر عدد ألغام، وفقًا لموقع "ليست فيرس" الأمريكي.

طارق الخولي: مصر اكبر دولة في العالم بها ألغام.. والقانون الدولي يلزم زارعيها بتحمل مسئوليتها

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على قناة إكسترا نيوز، موضحا أن هذه الألغام زرعت بمعرفة الدول المتحاربة في الحرب العالمية الثانية ومنذ ذلك الحين وهذه اللالغام لم تنزع، موضحا انه كانت توجد خرائطك لم يتم تسليمها للدولة المصرية، منوها إلى أن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا سلموا خرائط هذه الألغام للدولة المصرية، ومضى زمن طويل ولكن العوامل الجوية والمناخية أدت إلى تغيير أماكن هذه الألغام ولم تعد هذه الالغام في الاماكن التي كانت عليه قبل الحرب في الخرائط.

طارق الخولي: نحتاج إلى أجهزة حديثة للغاية وثمينة من أجل نزع هذه الألغام

وتابع النائب طارق الخولي:” وبالتالي نحتاج إلى أجهزة حديثة للغاية وثمينة من أجل نزع هذه الألغام”، موضحا ان هذه الدول التي تحاربت في اراضينا ولكن ما زلنا نعاني من ويلات ما صنعو، حيث انهم وفقا للقانون الدولي عليهم مسئولية دولية في نزع الالغام.

طارق الخولي يطالب التعاون الدولي بالتحرك في هذا الامر

ونوه طارق الخولي انه تم فقد العديد من الأرواح وبالتالي عليها ان تعوض كل من تضرر من هذه الالغام والمتضريين منها ، لافتا إلى ان هذا الامر يتبعه وزارة التعاون الدولي وطلب الاحاطة موجه للتعاون الدولي بضرورة التحرك بما لا يدع أي تراجع في هذه المسألة والعمل على انهاؤه حيث انه لم يعد هناك وقت للتراخي.