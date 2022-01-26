جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، فى برنامج مصر جديدة، والذى يذاع على قناة ETC الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
تأجيل الدراسة فى التيرم الثانى
وأكد وزير التعليم على أن اللجنة العليا لأزمة كورونا هى من تحدد انتظام الدراسة من عدمه، مؤكدا على أهمية عدم إثارة البلبة عند المواطنين، لأن كل شىء له وقته.
وأوضح وزير التعليم، أن هدف الوزارة استمرار الدراسة، نظراً لأن ما فقد فى ظل جائحة كورونا، لايمكن تعويضه، والهدف من استمرار الدراسة من أجل مصلحة أبناءنا من الطلاب.
واشار الدكتور طارق شوقى إلى أن عملية التطوير فى المرحلة الثانوية العامة تكمن فى شكل السؤال، سواء إلكترونى أو ورقى، والفرق هنا منعدم، والطالب كل همه هو الرد على السؤال فقط"، مؤكدا أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، على مستوى المدرسة وليست قومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل الدراسة فى التيرم الثانى بسبب كورونا.. وزير التعليم يرد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.