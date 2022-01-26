تأجيل الدراسة فى التيرم الثانى بسبب كورونا.. وزير التعليم يرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة تأجيل الدراسة، خلال التيروم الثانى من العام الدراسى الحالى، بسبب زيادة الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، فى برنامج مصر جديدة، والذى يذاع على قناة ETC الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

تأجيل الدراسة فى التيرم الثانى

وأكد وزير التعليم على أن اللجنة العليا لأزمة كورونا هى من تحدد انتظام الدراسة من عدمه، مؤكدا على أهمية عدم إثارة البلبة عند المواطنين، لأن كل شىء له وقته.

وأوضح وزير التعليم، أن هدف الوزارة استمرار الدراسة، نظراً لأن ما فقد فى ظل جائحة كورونا، لايمكن تعويضه، والهدف من استمرار الدراسة من أجل مصلحة أبناءنا من الطلاب.

واشار الدكتور طارق شوقى إلى أن عملية التطوير فى المرحلة الثانوية العامة تكمن فى شكل السؤال، سواء إلكترونى أو ورقى، والفرق هنا منعدم، والطالب كل همه هو الرد على السؤال فقط"، مؤكدا أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، على مستوى المدرسة وليست قومية.